  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Харків сьогодні масштабно «замінували»

    • Розсилка
    <p>За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління</p> - Харків сьогодні масштабно «замінували»

    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління

    Повідомлення про закладення вибухівки надійшло на електронну пошту поліції

    У Харкові у понеділок поліцейські перевіряють інформацію про мінування місць значного скупчення людей.

    Про це 9 вересня  повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про закладення вибухівки у 7 лікарнях, 17 торговельних центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова надійшло на електронну пошту поліції», - говориться у повідомленні.

    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

    Станом на 17 годину тривав огляд приміщень та прилеглої території.

    Нагадаємо, понад 150 об’єктів перевірили 6 вересня на предмет вибухонебезпечних предметів у Черкасах після повідомлення про замінування.

    Читайте також
    Харків кримінал замінування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ