Харків сьогодні масштабно «замінували»



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За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління

Повідомлення про закладення вибухівки надійшло на електронну пошту поліції

У Харкові у понеділок поліцейські перевіряють інформацію про мінування місць значного скупчення людей.

Про це 9 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки у 7 лікарнях, 17 торговельних центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова надійшло на електронну пошту поліції», - говориться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Станом на 17 годину тривав огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, понад 150 об’єктів перевірили 6 вересня на предмет вибухонебезпечних предметів у Черкасах після повідомлення про замінування.