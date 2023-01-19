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Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка

Катерина Соколова
glavcom.ua
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Рідкісне явище – веселка у січні
фото: Євстратій Зоря

Незвичайне як для січня природне явище вже назвали дуже втішним для України

У небі над Києвом сьогодні, 19 січня, коли православні християни відзначають свято Хрещення Господнього, з'явилася веселка. Фото природного явища оприлюднив архієпископ Чернігівський, речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря.

Цього року свято відзначилось надзвичайним явищем зранку в столиці, саме над Києво-Печерською лаврою, кияни спостерігали величезну яскраву веселку.

 

Ця подія ві

Веселка над Києвом
Веселка над Києвом
фото: Євстратій Зоря

дразу знайшла відображення у соцмережах. Користувачі постили світлини веселки в різних ракурсах і, звичайно, шукали відповіді на питання «чому саме сьогодні»: «Добрий знак», «На Водохреще! Краса!», «Дає надію», «Природа за нас», «Чудовий символ», «Там наче і друга проглядається. Господь дає нам добрий знак», «Супер! Ще й в такому місці!..», «Добрий знак!!! Перемога буде!!!».

Нагадаємо, відбулося друге богослужіння ПЦУ у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього – Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція).

До слова, уперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Читайте також: Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
Теги: водохреще веселка Києво-Печерська лавра

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