Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка

Незвичайне як для січня природне явище вже назвали дуже втішним для України

У небі над Києвом сьогодні, 19 січня, коли православні християни відзначають свято Хрещення Господнього, з'явилася веселка. Фото природного явища оприлюднив архієпископ Чернігівський, речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря.

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Цього року свято відзначилось надзвичайним явищем зранку в столиці, саме над Києво-Печерською лаврою, кияни спостерігали величезну яскраву веселку.

Ця подія ві

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Веселка над Києвом фото: Євстратій Зоря

дразу знайшла відображення у соцмережах. Користувачі постили світлини веселки в різних ракурсах і, звичайно, шукали відповіді на питання «чому саме сьогодні»: «Добрий знак», «На Водохреще! Краса!», «Дає надію», «Природа за нас», «Чудовий символ», «Там наче і друга проглядається. Господь дає нам добрий знак», «Супер! Ще й в такому місці!..», «Добрий знак!!! Перемога буде!!!».

Нагадаємо, відбулося друге богослужіння ПЦУ у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього – Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція).

До слова, уперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.