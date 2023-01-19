Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція)

Святкова літургія розпочалася 19 січня о 9-й годині ранку

З нагоди свята Богоявлення предстоятель Православної Церкви України митрополит Єпіфаній сьогодні, 19 січня, проводить друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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Святкова літургія розпочалася 19 січня о 9-й годині ранку.

У пресслужбі ПЦУ особливо наголошують, що дотримано всіх документарних вимог.

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«Православна Церква України отримала належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України. А з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду», - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

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Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.