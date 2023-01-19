Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
Епіфаній проводить друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври
фото: Ян Доброносов

Предстоятель ПЦУ відправив другу святкову літургію у Лаврі

У четвер, 19 січня, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення та Водохреща в Успенському соборі. Це вже друга літургія ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

Митрополит був убраний у особливий церковний одяг – вишиті блакитно-жовтими кольорами ризи.

5 фото
На весь екран
Митрополит під час богослужіння в Лаврі з нагоди свята Хрещення Господнього
фото: Ян Доброносов

Після Божественної літургії відбулося освячення води.

Відзначимо, службу відвідав п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, а також колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

До слова, білі ризи з елементами вишивки на першому богослужінні у Лаврі з нагоди Різдва були не менш промовистими, аніж звернення митрополита до вірян: облачення священнослужителя приємно вразило й потішило українців.

Митрополот під час богослужіння на Різдво
Митрополот під час богослужіння на Різдво
фото з відкритих джерел

У пресслужбі ПЦУ пояснили, що церковна традиція визначає колір облачення на те чи інше свято: приміром, білі ризи священнослужителі використовують на свято Різдва Христового, Богоявлення, Стрітення, Преображення, Вознесіння Господнього тощо. Варіацій білого облачення може бути чимало: а яке саме з них одягати – обирає особисто Митрополит Епіфаній. Вибір риз для історичного богослужіння у Лаврі був невипадковим і символічним, додали в пресслужбі.

Тут дійсно присутній певний символізм. І це облачення з українським орнаментом обрано аж ніяк не випадково. Тому що Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви вперше звершував Божественну літургію українською мовою у визначній святині українського народу – Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Використання червоного і чорного кольорів в геометричному орнаменті апелює до культури, пов'язаної з традицією національного спротиву
Використання червоного і чорного кольорів в геометричному орнаменті апелює до культури, пов'язаної з традицією національного спротиву
фото з відкритих джерел

Білі ризи, вишиті червоними і чорними нитками, – це алюзія на традиційну вишиту сорочку, що є частиною генетичного коду українців. Класичне й урочисте поєднання кольорів, де білий символізує чистоту, світло і безмежжя, до якого нас кличе віра. Чорний – колір самозречення, туги за померлими, і водночас урочистості, який відтіняє усе яскраве і врівноважує емоції. Червоний – колір крові, без якої не функціонує жоден організм, та водночас це колір пролитої крові, роду, тяглості поколінь, торжества життя і любові.

Нагадаємо, митрополит провів друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього – Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція).

Читайте також: Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
Теги: лавра Києво-Печерська лавра Епіфаній

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
Скандал: компанія скасувала співбесіду через вимогу кандидатки спілкуватися українською
Скандал: компанія скасувала співбесіду через вимогу кандидатки спілкуватися українською
Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція)
Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція)
Історик Ярослав Грицак розкритикував Захід за підвищену увагу до Бандери
Історик Ярослав Грицак розкритикував Захід за підвищену увагу до Бандери
Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня
Аномальне тепло на Водохреще: якою буде погода 19 січня
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
15K
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
14K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
11K
Путін зробив нову цинічну заяву про війну
11K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
11K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту