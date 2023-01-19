Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
Предстоятель ПЦУ відправив другу святкову літургію у Лаврі
У четвер, 19 січня, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди свята Богоявлення та Водохреща в Успенському соборі. Це вже друга літургія ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.
Митрополит був убраний у особливий церковний одяг – вишиті блакитно-жовтими кольорами ризи.
Після Божественної літургії відбулося освячення води.
Відзначимо, службу відвідав п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, а також колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
До слова, білі ризи з елементами вишивки на першому богослужінні у Лаврі з нагоди Різдва були не менш промовистими, аніж звернення митрополита до вірян: облачення священнослужителя приємно вразило й потішило українців.
У пресслужбі ПЦУ пояснили, що церковна традиція визначає колір облачення на те чи інше свято: приміром, білі ризи священнослужителі використовують на свято Різдва Христового, Богоявлення, Стрітення, Преображення, Вознесіння Господнього тощо. Варіацій білого облачення може бути чимало: а яке саме з них одягати – обирає особисто Митрополит Епіфаній. Вибір риз для історичного богослужіння у Лаврі був невипадковим і символічним, додали в пресслужбі.
Тут дійсно присутній певний символізм. І це облачення з українським орнаментом обрано аж ніяк не випадково. Тому що Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви вперше звершував Божественну літургію українською мовою у визначній святині українського народу – Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Білі ризи, вишиті червоними і чорними нитками, – це алюзія на традиційну вишиту сорочку, що є частиною генетичного коду українців. Класичне й урочисте поєднання кольорів, де білий символізує чистоту, світло і безмежжя, до якого нас кличе віра. Чорний – колір самозречення, туги за померлими, і водночас урочистості, який відтіняє усе яскраве і врівноважує емоції. Червоний – колір крові, без якої не функціонує жоден організм, та водночас це колір пролитої крові, роду, тяглості поколінь, торжества життя і любові.
Нагадаємо, митрополит провів друге богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього – Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція).
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