Харукі Муракамі номінували на премію за найгірший опис сексу
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До списку, окрім Муракамі, потрапили ще шість авторів
Японського письменника Харукі Муракамі номінували на премію за найгірший опис сексу у літературі, яку щорічно вручає британський журнал Literary Review.
Про це повідомляє The Guardian.
На премію висунуто абзац з останнього роману Муракамі «Вбивство командора», який написаний японською мовою.
Газета оприлюднила фрагмент тексту з роману англійською.
До списку, окрім Муракамі, потрапили ще шість авторів, серед яких письменники з США та Великобританії.
Щорічна антипремія, що присуджується журналом Literary Review, цьогоріч буде вручатися 19-й раз. Ім'я лауреата стане відомо на початку грудня.
Нагадаємо, японський письменник Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури.