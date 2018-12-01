  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Харукі Муракамі номінували на премію за найгірший опис сексу

    • Розсилка
    Харукі Муракамі - Харукі Муракамі номінували на премію за найгірший опис сексу
    Харукі Муракамі

    До списку, окрім Муракамі, потрапили ще шість авторів

    Японського письменника Харукі Муракамі номінували на премію за найгірший опис сексу у літературі, яку щорічно вручає британський журнал Literary Review.

    Про це повідомляє The Guardian.

    На премію висунуто абзац з останнього роману Муракамі «Вбивство командора», який написаний японською мовою.

    Газета оприлюднила фрагмент тексту з роману англійською.

    До списку, окрім Муракамі, потрапили ще шість авторів, серед яких письменники з США та Великобританії.

    Щорічна антипремія, що присуджується журналом Literary Review, цьогоріч буде вручатися 19-й раз. Ім'я лауреата стане відомо на початку грудня.

    Нагадаємо, японський письменник Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури.

    Читайте також
    США книги Японія Велика Британія культура письменник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ