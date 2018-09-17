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    У світі

    Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури

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    Харукі Муракамі - Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури
    Харукі Муракамі

    Письменник попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 року

    Японський письменник Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури.

    Про це повідомляє Reuters.

    Письменник сам зв’язався з Новою академією Швеції, яка має вручати премію, та попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 року.

    Муракамі висловив вдячність за те, що його роботу відзначили, однак сказав, що «хоче сконцентруватися на письменництві подалі від уваги медіа».

    Більше деталей в Академії не розповіли.

    Раніше Шведська академія перенесла церемонію вручення альтернативної Нобелівської премії з літератури з 2018 на 2019 рік через скандал на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

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