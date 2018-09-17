Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури



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Харукі Муракамі

Письменник попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 року

Японський письменник Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури.

Про це повідомляє Reuters.

Письменник сам зв’язався з Новою академією Швеції, яка має вручати премію, та попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 року.

Муракамі висловив вдячність за те, що його роботу відзначили, однак сказав, що «хоче сконцентруватися на письменництві подалі від уваги медіа».

Більше деталей в Академії не розповіли.

Раніше Шведська академія перенесла церемонію вручення альтернативної Нобелівської премії з літератури з 2018 на 2019 рік через скандал на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.