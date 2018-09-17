Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури
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Харукі Муракамі
Письменник попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 рокуЯпонський письменник Харукі Муракамі відмовився від номінації на альтернативну Нобелівську премію з літератури.
Про це повідомляє Reuters.
Письменник сам зв’язався з Новою академією Швеції, яка має вручати премію, та попросив виключити його з шорт-листа номінантів 2018 року.
Муракамі висловив вдячність за те, що його роботу відзначили, однак сказав, що «хоче сконцентруватися на письменництві подалі від уваги медіа».
Більше деталей в Академії не розповіли.
Раніше Шведська академія перенесла церемонію вручення альтернативної Нобелівської премії з літератури з 2018 на 2019 рік через скандал на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.