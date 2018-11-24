В Японії знайшли глиняні фігурки V століття
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Поки нічого нового про фігурки дослідники не дізналися
Управління імператорського двору Японії повідомило, що вчені виявили фігурки з глини всередині найбільшого в Японії стародавнього кургану в місті Сакаї в префектурі Осака.
Курган Дайсен Кофун, що має форму замкової щілини, вважається місцем поховання імператора Нінтоку, що жив в 5-м столітті.
Минулого місяця управління почало перше спільне дослідження цього кургану, оточеного трьома ровами і двома рядами огорож.
На розкопках були виявлені циліндричні глиняні фігурки, відомі в Японії як «ханіва». Вважається, що вони були виготовлені в 5-му столітті при спорудженні гробниці.
Дослідник з управління імператорського двору Масасі Токуда сказав, що фігурки не володіють якимись особливостями, які б надали нову інформацію про це поховання, включаючи час спорудження.
Джерело: NHK