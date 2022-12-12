Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок

Аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян

Під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ «Херсонгаз» був вкрадений або знищений

Газорозподільні компанії передали АТ «Херсонгаз» шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автівки були споряджені необхідним обладнанням та витратними матеріалами і дозволять херсонським колегам забезпечити першочергові потреби після деокупації.

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Під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ «Херсонгаз» був вкрадений або знищений. Це значно ускладнило роботи з відновлення газопостачання у місті. Газовики з інших областей передали колегам шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автотранспорт надали АТ «Вінницягаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Житомиргаз» та АТ «Львівгаз».

«Ще до війни ми модернізували і повністю переобладнали наш спецавтотранспорт аварійно-диспетчерської служби. Раді передати шість одиниць спецавтотранспорту колегам з «Херсонгазу», щоб вони могли закрити першочергові аварійні виклики», – відзначив заступник технічного директора РГК Павло Кишкар.

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Після деокупації місто Херсон знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Тому аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян. Шість спеціалізованих автомобілів дозволять стабілізувати роботу служби і активізувати роботи з відновлення газопостачання в місті.

«Техніки не вистачає вкрай по аварійним ситуаціям. А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати, – говорить Андрій Боровик, начальник управління експлуатації АТ «Херсонгаз».

З початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.