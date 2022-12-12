Головна Новини
search button user button menu button

Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян
фото: РГК

Під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ «Херсонгаз» був вкрадений або знищений

Газорозподільні компанії передали АТ «Херсонгаз» шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автівки були споряджені необхідним обладнанням та витратними матеріалами і дозволять херсонським колегам забезпечити першочергові потреби після деокупації.

Під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ «Херсонгаз» був вкрадений або знищений. Це значно ускладнило роботи з відновлення газопостачання у місті. Газовики з інших областей передали колегам шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автотранспорт надали АТ «Вінницягаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Житомиргаз» та АТ «Львівгаз».

«Ще до війни ми модернізували і повністю переобладнали наш спецавтотранспорт аварійно-диспетчерської служби. Раді передати шість одиниць спецавтотранспорту колегам з «Херсонгазу», щоб вони могли закрити першочергові аварійні виклики», – відзначив заступник технічного директора РГК Павло Кишкар.

Після деокупації місто Херсон знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Тому аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян. Шість спеціалізованих автомобілів дозволять стабілізувати роботу служби і активізувати роботи з відновлення газопостачання в місті.

«Техніки не вистачає вкрай по аварійним ситуаціям. А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати, – говорить Андрій Боровик, начальник управління експлуатації АТ «Херсонгаз».

З початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.

Регіональна Газова Компанія виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Теги: машини місто Херсон газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над відновленням інфраструктури міста
Евакуація жителів Одеси: ОВА роз'яснила заяву про ремонт електромереж
Вчора, 03:12
Через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше
«Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
23 листопада, 20:13
Обладнання для ремонту електромереж. «Укренерго» назвало найбільшу проблему
Обладнання для ремонту електромереж. «Укренерго» назвало найбільшу проблему
22 листопада, 16:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
14K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
11K
Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)
5434
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5400
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5338
Дружини загарбників влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення розвідки

Новини

Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту