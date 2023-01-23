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Гео Лерос: Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Гео Лерос: Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес
Андрій Єрмак та Вадим Столар
фото з соцмереж

Нещодавно Столар повернувся в Україну і був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук. Про це повідомив народний депутат Гео Лерос.

За даними політика, рішення не випускати Столара з країни начебто пов’язане з вимогою Єрмака переписати частку у бізнесі на Андрія Колюбаєва – друга очільника Офісу президента. Йдеться про будівельні компанії ENSO та bUd development.

У 2020 році власники цих компаній Вадим Столар, Влада Молчанова і Юрій Горовий продали 60% бізнесів Віктору Медведчуку за $65 млн. Згодом 10-12% опинилися в руках Артема Колюваєва. Його наприкінці 2020 року «в рамках врегулювання відносин із Банковою» завів Медведчук.

«За домовленістю з Андрієм Єрмаком, вони почали «партнерити» на трьох:

50% Медведчук, близько 40% Столар та 10-12% у Колюбаєва (Єрмака)», – пише Лерос. 

Через початок повномасштабного вторгнення Росії та обміну Медведчука, його частка в цьому бізнесі залишилася «безхозною» і повністю опинилась в управлінні Вадима Столара.

«У Андрія Єрмака виникла дилема, адже це він такий могутній, і до нього щодня приїжджають закордонні делегації, а не до Столара, тому він почав сношати Столара, щоб той переписав частку Медведчука на свого фунта Артема Колюбаєва, так би мовити кинути свого вчорашнього бізнес партнера Медведчука та отримати повний контроль за цими двома компаніями», – йдеться в дописі депутата.

Лерос нагадав, що за каденції Єрмака Колюбаєв очолив Раду з держпідтримки кінематографії, є співвласником продакшену «Ама віжн», бенефіціаром якого до 25 лютого 2020 року був Єрмак. Колишня ТОВ «Спільна Перемога Продакшн» Колюбаєва у 2021 році отримала держфінансування на 25 млн грн.

Як повідомляли ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Вадим Столар проживав на Лазурному узбережжі Франції і став фігурантом журналістського розслідування про VIP-біженців «Батальйон Монако».

Нещодавно Столар повернувся в Україну і був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня. Журналіст УП Михайло Ткач повідомив, що 20 та 21 січня він знову спробував виїхати з України до Монако, але його не випустили. Із посиланням на джерела у ДПСУ Ткач повідомив, що по Столару стоїть заборона на виїзд.

Теги: перемога депутат бізнес партії розслідування журналіст влада Андрій Єрмак Гео Лерос Вадим Столар Монако Віктор Медведчук

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