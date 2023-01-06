Кіт і сметана. Як фірма, близька до заступника Єрмака, заробила під час війни 170 млн грн

Гостра фінансова криза у секторі медіа не торкнулась лише одну компанію – «Кінокіт»

Київській компанії зі статутним капіталом 10 тис. грн «Кінокіт» вдалося обскакати популярні медіахолдинги у змаганні за бюджетні підряди у 2022 році. Можливо, справа у прозорій конкурентній боротьбі чи навіть у везінні? Достеменно невідомо. Доконаним залишається лише один факт: успішна фірма має давній тісний зв’язок із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком. Він у свою чергу до приходу у владу мав прямий стосунок до телевиробництва та є колишнім власником компанії «Гудмедіа».

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За даними з відкритих джерел, ще у 2014 році перший власник «Кінокіта» Григорій Зінченко разом із Кирилом Тимошенком долучалися до зйомок інавгурації президента Петра Порошенка. Саме «Гудмедіа», яка спеціалізувалася на виробництві політичної реклами, тоді й транслювало цей офіційний захід.

З 2017 року співпраця між ТОВ «Кінокіт» і «Гудмедіа» стала тіснішою. За президентства Володимира Зеленського цей тандем засвітився в організації форуму «Україна 30», ініційованого главою держави. Така близькість до влади для ТОВ «Кінокіт» конвертувалася у запаморочливі суми з бюджету. Без тендерів і зайвих нервів…

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Із грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, а її директором є Сергій Самойленко. У вересні 2022 року Дроздова написала у соцмережі про вступ до Ukrainian Film School, якою володіє дружина Кирила Тимошенко Альона. У цьому ж навчальному закладі викладає курс документалістики колишній співзасновник «Кінокіта» Володимир Оселедчик. У 2011 році Оселедчик продюсував шоу «Мільйонер – гаряче крісло», яке вів нинішній президент Володимир Зеленський. Сергій Самойленко раніше працював на телеканалі 112 з орбіти підсанкційного нардепа Віктора Медведчука. Там же трудився Владислав Матяш, теперішній медіаексперт телеканалу «Рада». Таку посаду зазначено у президентському указі про нагородження Матяша орденом «За заслуги» ІІІ ступеня до Дня незалежності. За даними ЗМІ, Матяш є куратором каналу «Рада» і «Кінокіта». А ще він працював разом із Кирилом Тимошенком у проєктах компанії «Гудмедіа». Навесні 2021 року податківці хотіли витребувати документи «Кінокіта» і низки телеканалів щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Мамас Філм» та ТОВ «Мамас Фільм Продакшен» у межах справи про ухилення від сплати податків, але суд їм відмовив. У студії «Мамас Фільм Продакшен» раніше працював продюсером Кирило Тимошенко.

Коротка передісторія неймовірного успіху «Кінокіта». Усе почалося восени 2019 року, коли на Банковій оселився Володимир Зеленський, а в Офіс президента прийшов працювати Кирило Тимошенко. Державне управління справами за 198,5 тис. грн найняло ТОВ «Кінокіт» для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market.

скріншот із ProZorro

дані державного вебпорталу Spending

Тоді теоретично місце «Кінокіта» могла посісти інша фірма, оскільки тендер був без конкурсу. Але вибір Державного управління справами зупинився саме на цій компанії.

Через рік столичну фірму знову покликали висвітлювати офіційний захід із президентом. Цього разу «Кінокіт» за 43,8 тис. грн забезпечив відеотрансляцію в інтернеті урочистостей з нагоди Дня Збройних сил, що відбулися у Маріїнському палаці.

У 2021 році ТОВ «Кінокіт» заробило на бюджетних підрядах 11,67 млн грн. Із них 9,02 млн грн заплатив парламентський телеканал «Рада» за виробництво контенту, зокрема, новин і ток-шоу. З того часу державний канал перетворився на ключового клієнта приватної фірми.

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Найкращою ілюстрацією тісних стосунків приватної фірми і державного мовника є казначейські проводки у воєнний 2022 рік. На замовлення каналу «Рада» компанія «Кінокіт» виготовила низку телепередач за контрактами, укладеними напередодні повномасштабної війни. Загальна сума проплат становила 39,5 млн грн.

дані державного вебпорталу Spending

Крім цього, «Кінокіт» активно долучився до наповнення телемарафону «Єдині новини». Цей формат народився на Банковій на початку повномасштабної загарбницької війни. У пул обраних потрапили кілька провідних мовників, у тому числі й канал «Рада». Останній продовжив співпрацю з «Кінокотом» вже у форматі «Єдиних новин».

дані державного вебпорталу Spending

Як свідчать відомості державного вебпорталу Spending, лише на виробництві контенту «Єдиних новин» заробітки ТОВ «Кінокіт» становили 107,73 млн грн!

дані державного вебпорталу Spending

Також у розпал війни державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» без тендера перерахувало ТОВ «Кінокіт» 24,5 млн грн. З них 5 млн грн пішло на розроблення та виготовлення відеоінформаційної продукції до Дня захисників і захисниць України. Решта 19,5 млн грн – на створення п’ять циклів передач, пов’язані з відсіччю агресії Росії проти України.

дані державного вебпорталу Spending

Отже, за 2022 рік ТОВ «Кінокіт» заробило 171,7 млн грн лише з державного бюджету.

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Восени 2022-го «Главком» підмітив цікаву деталь. У робочих поїздках по областях разом із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком перебуває знімальна група парламентського каналу «Рада». Прискіпливе висвітлення діяльності представника канцелярії Зеленського часто нагадувало піар. Віхою цієї співпраці у 2022 році стало підсумкове інтерв’ю, що вийшло на «Раді» в «Єдиних новинах». У ньому Кирила Тимошенка протитрували як «Обличчя року».

Віталій Тараненко, «Главком»