«Плівки Єрмака» помножено на нуль? Суд виніс сенсаційне рішення

Денис Єрмак (на фото) із славнозвісних «плівок», зміст яких він не визнає і каже, що не займає жодних посад в Офісі президента

Через суд Денис Єрмак довів, що обранець Гео Лерос розповсюдив проти нього неправдиву інформацію

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов Денис Єрмака до нардепа Гео Лероса у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Рідний брат керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис пішов до суду в листопаді 2021 року. Йому не сподобалися висловлювання нардепа Лероса, викладені на Youtube-каналі політика 28 жовтня 2021 року. У відео, яке стосувалося можливого арешту самого обранця, Лерос між нішим зазначив: «… Интересная история как помощники Ермака начинают занимать важные государственные должности. Эта вся история начинается с того, как в 2019-2020 году родной брат Андрея Ермака продавал государственные должности. Я опубликовал эти записи, лавочку эту я успешно прикрыл».

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За цю цитату й вчепився Денис Єрмак. На думку позивача, нардеп огульно звинуватив його у продажі державних посад в 2019-2020 роках. А це паплюжить репутацію, спотворює і принижує його перед очима громадськості та суспільства. При цьому, як наголосив Денис Єрмак, він не займає жодних посад в Офісі президента і не є публічною особою.

Захисниця Єрмака у суді зазначила: Гео Лерос багато уваги приділяє діяльності Дениса Єрмака і його брата керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Спірна цитата політика, за її твердженням, не є достовірною інформацією та не підкріплена жодними доказами. Також це не оціночні судження. А навпаки – свідомо зняте відео, яке направлене на донесення інформації до певного кола осіб.

«Стверджуючи, що позивач вчинював корупційні дії щодо «продажу» посад у держаних органах, відповідач фактично звинувачує його у вчиненні корупційних дій, за які законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність… Більше того, Гео Лерос поєднує діяльність Дениса Єрмака із його рідним братом Андрієм Єрмаком та вказує, що вони спільно займаються корупційною діяльністю. Разом із тим є недопустимий проекціювати політичну діяльність одного брата на діяльність іншого брата», – вважала захисниця Дениса Єрмака.

Таким чином, позивач вимагав через суд спростування неправдивої, на його думку, інформації, які поширив народний обранець. Крім цього, Єрмак оцінив завдану моральну шкоду у розмірі 1 гривня.

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Представник нардепа не погодився з претензіями брата керівника Офісу Зеленського. І наголосив: спірна цитата вирвана з контексту відео з метою спростувати інтерпретацію подій самим політиком. Адже Гео Лерос виклав відео на Youtube-каналі, яке стосується президента Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака. Також на цьому ж відео обранець висловив власну думку щодо так званих «плівок Єрмака», які у березні 2020 року потрапили у публічний простір. На них особа, схожа на Дениса Єрмака обговорює питання можливого працевлаштування ряду людей на посади у органах державної влади.

«При цьому, ані президент України, ані голова Офісу президента, яких безпосередньо стосується відеоролик (цитату з якого оскаржував Денис Єрмак –«Главком»), ніколи не спростовували достовірності цих плівок, лише офіційно заявили про непричетність голови Офісу президента до дій особи, схожої на його брата», – дивувався захисник нардепа.

Ба більше: інформація, яку намагається спростувати Денис Єрмак, за словами представника Лероса, є предметом доказування у чотирьох кримінальних провадженнях.

«Гео Лерос висловив критичні зауваження і негативне ставлення до дій голови Офісу президента Андрія Єрмака та його брата (при цьому навіть не називаючи його ім`я), виразивши свої оціночні судження щодо 11 відеозаписів, зроблених третіми особами, на яких особа, схожа на Дениса Єрмака обіцяє вплинути на прийняття рішень... », – переконував суд представник народного депутата. І додав: інформація Лероса, яка стосується Дениса Єрмака, є його оціночними судженнями, які не підлягають спростуванню. А тому справу варто закрити.

Разом з тим, суд мав іншу думку. Зокрема, у рішенні посилався на статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гласить: кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Також Феміда навела статтю 62 Конституції України, де сказано, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до того часу, поки її вину не буде доведено в законному порядку із винесенням вироку суду.

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«Твердження відповідача (Гео Лероса – «Главком») відносно позивача (Дениса Єрмака – «Главком»), висловлені у зазначеному відео, формують негативну громадську думку, руйнують позитивний імідж та репутацію позивача, а відтак є такими, що порушують право позивача на повагу до його честі, гідності і ділової репутації», – наголосив суд.

Крім цього, Феміда відхилив доводи відповідача щодо кримінальних проваджень, у яких фігурують «плівки Єрмака». Адже Лерос не надав суду будь-яких доказів на підтвердження відомостей про вчинення Денисом Єрмаком будь-яких кримінальних правопорушень і притягнення його до відповідальності.

«Суд приходить до висновку, що відповідачем стосовно позивача було поширено інформацію, яка не відповідає дійсності і спростовуються матеріалами справи та позицією представника позивача», – сказано у рішенні суду.

Суд додав, що спірна фраза нардепа Лероса може сформувати враження про кримінальні правопорушення Дениса Єрмака та поставити під сумнів моральні якості позивача та дотримання ним законодавства. Тож суд визнав її недостовірною і зобов’язав нардепа записати спростування і розмістити на своєму Youtube-каналі з таким змістом: «Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак в 2019-2020 роках продавав державні посади є недостовірною та такою, що не відповідає дійсності».

Крім цього, на користь Єрмака стягнуто з Лероса 1 гривню за завдану моральну шкоду. Ще політик компенсує брату керівника Офісу президента 4 тис. грн, витрачених на судовий збір.

Рішення Печерського райсуду Києва може бути оскаржено в апеляції протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, що 29 березня 2021 року нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Відео депутат Лерос виклав у Facebook. Реакція Єрмака не забарилася. «Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Geo Leros», – написав глава Офісу президента у Facebook.

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Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

На другий день після цього скандалу Дениса Єрмака було виключено з Консультативної ради, створеної при Держагентстві з управління Чорнобильською зоною. Керівництво Держагентства вирішило відмовитись від послуг Єрмака, через високу токсичність його фігури.