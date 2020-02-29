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    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 29 лютого

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    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 29 лютого

    Єдиний на чотири роки день 29 лютого в Україні мине без опадів

    Погода в Україні в суботу, 29 лютого, буде здебільшого похмурою. За прогнозами синоптиків, дощі нарешті відступлять і вихідні почнуться із сухої погоди.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Єдиний на чотири роки день 29 лютого в Україні мине без опадів. Дощі зі снігом, які періодично випадали на всій території України, протягом робочого тижня, припиняться. 

    Тепло буде майже на усій території України – +9 +11 градусів. Дещо прохолодніше буде мешканцям північних областей: Сумщини, Чернігівщини і Київщини, там очікують +5 +8 градусів вище нуля.

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    Однак сонячної погоди, яка була минулих вихідних, цієї суботи чекати не варто.

    У столиці прогнозують ясний ранок, але похмурий день та вечір. 

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр
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