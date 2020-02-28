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    «Дуже багато вареників з сиром та сирних бабок». У Києві на вихідних святкуватимуть Колодія (Масницю)

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    Святкування розпочинаються о 12.00-13.00 - «Дуже багато вареників з сиром та сирних бабок». У Києві на вихідних святкуватимуть Колодія (Масницю)
    Святкування розпочинаються о 12.00-13.00

    Колодія святкуватимуть 29 лютого та 1 березня у «Мамаєвій слободі», «Українському селі», на Подолі на ВДНГ та у парку «Феофанія»

    У Києві 29 лютого та 1 березня святкуватимуть Колодія (Масницю).

    Зокрема, кияни та гості міста зможуть завітати до «Мамаєвої слободи», де о 12:00 біля «свинячого перелазу» на вигоні, що обіч «Шинку Коса над Чаркою» «все буде точнісінько так, як у 1850 році в газеті «Петербуржские ведомости» описав для московитів етнограф М. Маркевич».

    Господарі козацького селища обіцяють ярмарок народних майстрів, «дуже багато вареників із сиром, сирників, налисників з сиром, сирних бабок, печених у печі яблук з сиром та медом, різні пундики й хмільні наливки – вишняк, слив’янка, дулівка, медовуха, гарячий з прянощами мусулєс (наш козацький аналог глінтвейну), гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях й запряжених кіньми возі, допоможуть вам поринути у самобутню атмосферу козацької Наддніпрянщини».

    Також Колодія відзначатимуть в етнографічному комплексі «Українське село».

    Зазначається, що Масниця чи Масляна це останній тиждень перед Великим постом на заговини, так званий Сиропустний тиждень. Свято Масниці – це давнє народне свято, що прийшло до нас із язичницької культури і збереглося після прийняття християнства, і в народі воно супроводжується обрядом, пов'язаним із проводами зими і зустріччю весни.

    За традицією в цей час влаштовуються народні гуляння, смажаться найсмачніші млинці та готуються вареники з сиром, а всі дійства спрямовані на те, щоб прогнати зиму і розбудити природу від сну. В Україні в усі часи головним обрядом масляного тижня були «колодки». Звідси і назва – Свято Колодія. 

    Обрядове святкування Колодія в «Українському селі» відбудуться:

    – 29 лютого 2020 р. 13:00–15:00;

    – 1 березня 2020 р. 13:00–15:00.

    Фольклорно-обрядова програма від гуртів «Баламути», «Яснокрасно» та «Майстерні українського свята»: танці, співи, ігри!

    Вхід на територію комплексу, споглядання та участь у народних гуляннях – безкоштовно!

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    А ще на Подолі з 29 лютого по 1 березня проводжатимуть зиму та годуватимуть млинцями.

    Зазначається, що на Контрактовій площі кияни та гості міста зможуть послухати музику фольклорних колективів, взяти участь у майстер-класі з шахів та, як обіцяють організатори, почастуватися найрізноманітнішими стравами.

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