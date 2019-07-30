Замість параду у Зеленського обіцяють влаштувати «грандіозний концерт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святкування 27-ї річниці Незалежності України Фото: Главком

На День Незалежності Хрещатиком пройде Марш гідності

В Офісі президента України планують на День Незалежності України провести замість військового параду в Києві Марш гідності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

«Хрещатиком пройдуть представники рiзних вiйськ, а також медики, вчителi, волонтери», - розповів він.

На завершення у центрi Києва відбудеться грандioзний концерт.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

11 липня Зеленський підписав указ про святкування 28-ї річниці незалежності країни.

Це рішення президента викликало хвилю критики.

Так, експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що ідея Зеленського скасувати військовий парад до Дня незалежності України «жирний мінус».

Читайте також: