Замість параду у Зеленського обіцяють влаштувати «грандіозний концерт»
На День Незалежності Хрещатиком пройде Марш гідності
В Офісі президента України планують на День Незалежності України провести замість військового параду в Києві Марш гідності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан.
«Хрещатиком пройдуть представники рiзних вiйськ, а також медики, вчителi, волонтери», - розповів він.
На завершення у центрi Києва відбудеться грандioзний концерт.
Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.
11 липня Зеленський підписав указ про святкування 28-ї річниці незалежності країни.
Це рішення президента викликало хвилю критики.
Так, експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що ідея Зеленського скасувати військовий парад до Дня незалежності України «жирний мінус».