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    Замість параду у Зеленського обіцяють влаштувати «грандіозний концерт»

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    Святкування 27-ї річниці Незалежності України - Замість параду у Зеленського обіцяють влаштувати «грандіозний концерт»
    Святкування 27-ї річниці Незалежності України
    Фото: Главком

    На День Незалежності Хрещатиком пройде Марш гідності

    В Офісі президента України планують на День Незалежності України провести замість військового параду в Києві Марш гідності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

    «Хрещатиком пройдуть представники рiзних вiйськ, а також медики, вчителi, волонтери», - розповів він.

    На завершення у центрi Києва відбудеться грандioзний концерт.

    Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

    11 липня Зеленський підписав указ про святкування 28-ї річниці незалежності країни.

    Це рішення президента викликало хвилю критики.

    Так, експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що ідея Зеленського скасувати військовий парад до Дня незалежності України «жирний мінус».

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    Київ День Незалежності парад Володимир Зеленський Андрій Богдан
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