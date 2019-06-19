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    Холодницький прокоментував провадження проти нього через декларацію

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    Назар Холодницький - Холодницький прокоментував провадження проти нього через декларацію
    Назар Холодницький

    Провадження було відкрите через скаргу Центру протидії корупції

    Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підтвердив, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розпочала дисциплінарне провадження через дані у його декларації.

    Про це повідомляє  РБК-Україна.

    Холодницький повідомив, що Комісія відкрила провадження через скаргу від Центру протидії корупції.

    «КДКП відкрила провадження. Вони за законом відкривають провадження у всіх випадках, коли здійснюється перевірка декларацій. Там неможна відмовити у провадженні. Є скарга і вони прийняли її до розгляду», - заявив Холодницький.

    Очільник САП наголосив, що вже надав Комісії пояснення стосовно даних, які вказані в його декларації. За його словами, у даних декларації «виникли розбіжності із сумою коштів, які були видані банком».

    САП Назар Холодницький
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