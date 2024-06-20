Продовження «транспортного безвізу» з ЄС та санкції проти Росії. Головне за 20 червня

Україна та Європейська комісія продовжили «транспортний безвіз» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року

Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії, Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу», президент Румунії відкликав свою кандидатру на посаду генсека НАТО. «Главком» склав добірку новин 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вибори генсека НАТО: президент Румунії ухвалив нове рішення

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатру на посаду генсека НАТО, усунувши тим самим останню перешкоду для кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про це повідомляється на сайті президента Румунії.

Під час засідання Вищої ради оборони країни Йоганніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка знімає свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО.

Україна та Євросоюз на рік продовжили дію «транспортного безвізу»

Україна та Європейська комісія продовжили «транспортний безвіз» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, оновлена угода зокрема передбачає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Шмигаль наголосив, що «транспортний безвіз» уже посилив економіку України – за півтора року дії угоди Україна експортувала до Євросоюзу товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.

Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє головування Бельгії в Раді ЄС.

«Посли ЄС щойно домовилися про потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій, закриваючи лазівки.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві. Про це пише пресслужба Вищої ради правосуддя.

«Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року № 1241/2дп/15-24 про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення звільнити з посади судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув нацгвардієць.

Українка виборола срібло на чемпіонаті Європи з фехтування

Українська рапіристка Дарія Миронюк здобула «срібло» чемпіонату Європи з фехтування, що проходить у Базелі (Швейцарія).

Те що, Україна матиме медаль в особистій жіночій рапірі стало відомо ще у чвертьфіналі, де зійшлися наші Дарія Миронюк та Аліна Полозюк, передає Укрінформ.

Миронюк перемогла - 15:13. У півфіналі 22-річна киянка здолала чемпіонку Європейських ігор-2023 Юлію Валчик-Клімашик з Польщі - 15:11. У фінальному пождинку українка дала гідний бій, але все ж поступилася титулованій італійці Аріанні Ерріго - 10:15.