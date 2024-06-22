Румунія заявила про шість інцидентів з російськими БпЛА на її території

У Румунії було шість інцидентів з російськими дронами після обстрілів портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї

Глава МЗС Румунії зазначає, що війна дуже близько від Європи

На території Румунії зафіксували шість інцидентів з російськими дронами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це сказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску, передає «Голос Америки».

«Ми бачимо війну. Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території», – заявила вона, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї. Деталей щодо цих інцидентів міністерка не уточнила.

За її словами, війна дуже близько від Європи, і попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що Європа має допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія там не зупиниться.

Однак, заявляє очільниця румунського зовнішньополітичного відомства, допомога Україні – обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в Чорноморському регіоні. Посадовиця переконана – якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться.

«Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в Чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, Північна Корея – боєприпаси, все ще присутні китайські компанії», – заявила Лумініца Одобеску.

Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, вона закликала США більш активно долучатись до безпеки регіону, в координації з причорноморськими країнами та ЄС.

Нагадаємо, наприкінці березня у Румунії на фермі поблизу українського кордону було виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною та що його походження ще має підтвердити розслідування.