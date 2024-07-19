Як спека впливає на відключення світла? Відповідь глави «Укренерго»

Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним

Якщо спека впаде, то Україна зможе залучати більше електроенергії з європейського напрямку

Велику роль у генерації електроенергії відіграє спека і те, чи буде вона спадати. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Суспільному».

«Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз також є проблеми з нестачею електроенергії. Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах», – каже він.

Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку.

За словами Кудрицького, існують сценарії припинення вимкнень світла раніше, ніж у вересні.

«Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення», – повідомив голова правління компанії.

Як зазначив голова правління «Укренерго», погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим – дуже велика.

Нагадаємо, через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла. Але вже у серпні ситуація повинна покращитись.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.