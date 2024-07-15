Доходи від туризму у Європі б'ють рекорди: які курорти обирають мандрівники

Напрямки Південної Європи та Середземномор'я залишаються незмінно популярними серед туристів

Рекордні 800 мільярдів євро витратять туристи в Європі цього року, згідно зі звітом Європейської туристичної комісії за другий квартал 2024 року. Про це пишуть «Афінські новини».

Це на 37% більше у порівнянні з періодом до пандемії, коли туристи витратили 583 млрд євро на подорожі та відпочинок. За даними Bloomberg, кількість іноземних гостей зросла на 6% порівняно з 2019 роком, що також встановило новий рекорд у Європі.

Помітна різниця, порівняно з попередніми роками, – це активність американців. Туристи із США масово обирають для відпочинку Європу та особливо Грецію. Спостерігається також значне прибуття мандрівників зі Східної Азії, переважно з Китаю, мешканці якого намагаються «стерти з пам'яті» жорсткі обмеження в епоху пандемії Covid-19.

«На даний момент ми бачимо, що напрямки Південної Європи та Середземномор'я залишаються незмінно популярними серед мандрівників усіх країн», – заявив у своїй заяві Едуардо Сантандер, виконавчий директор Європейської туристичної комісії. І додав: «Це тому, що туристи продовжують віддавати перевагу теплій погоді та (доданому) співвідношенню ціни та якості».

Згідно зі звітом, той факт, що Середземне море перетворюється на «гарячу точку» через наслідки зміни клімату, не відлякує мандрівників. Типовим прикладом є Греція, яка, незважаючи на тривалу спеку та великі пожежі (наприклад, Родос), повним ходом рухається до нового рекорду числа туристів та доходів. Також цікавий той факт, що іноземні туристи більше не прагнуть на «дорогі Санторіні та Міконос», а віддають перевагу «відокремленим куточкам», де немає натовпів туристів – віддалені, мало відомі острови, де можливий відпочинок за доступними цінами.

Однак аналітики відзначають, що Північна Європа все частіше вступає в гру, оскільки є туристи, які хочуть провести відпустку у м'якому кліматі без хвиль спеки, як це відбувається влітку у Греції, Іспанії, Португалії та Італії. Примітно збільшення кількості ночівель у Данії (+38%), Норвегії (+18%) та Швеції (+9%) порівняно з 2019 роком.

Крім того, порівняно з допандемічним рівнем, зростає популярність місць із вигідним обмінним курсом, таких як Болгарія (+29%), Сербія (+40%) та Туреччина (+22%). У доповіді також зазначається, що гіпертуризм стає дедалі руйнівнішим для популярних напрямів. Це одна з причин, чому такі напрямки, як Магерейя в Норвегії, Борнхольм у Данії та Іона в Шотландії привертають все більше уваги, оскільки туристи бажають провести відпустку в незвіданих місцях, щоб насолодитися краєвидами та послугами, що максимально можливо.

До слова, літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше.Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.