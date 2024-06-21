Обурення одеситів допомогло: паркан посеред пляжу в Аркадії демонтували

Повідомляється, що фото металевого паркана посеред пляжу напередодні почало поширюватися у соцмережах

Один з клубів в одеській Аркадії відгородив «комерційну» зону пляжу від «безкоштовної». Паркан встановили просто посеред піску. Після резонансу у соцмережах та за пів години після зйомки кореспондентами Суспільне Одеса огорожу прибрали.

Повідомляється, що фото металевого паркана напередодні почало поширюватися у соцмережах.

Самі ж відпочивальники обурені встановленням паркану. Пенсіонерка-відпочивальниця поскаржилася журналістам, шо прийшла на пляж та побачила, що його половину зайняли. «Ми старі люди, у нас пенсія маленька. От де нам відпочивати? Сьогодні ми прийшли, а половину пляжу зайняли, ви бачите самі. Там був пляж спеціально для пенсіонерів, подивіться. Ну, як так можна?», – обурилася пенсіонерка Сімона.

Як пояснив адвокат Євгеній Іванченко, встановлення такої огорожі регулюється водним кодексом, зокрема, визначенням пляжної зони.

«На пляжах не має бути будь-яких огорож. Керуємося водним кодексом, це стаття 1, яка визначає, що таке пляжна зона, і стаття 88 водного кодексу, яка зазначає чітко про те, що не може бути ніяких огорож, не може бути ніяких обмежень для громадян по пересуванню вздовж узбережжя моря. Щоб власник якось захотів виокремити свою територію, він мав там встановити якісь умовні позначки — це прапорці, якісь інші попереджувальні знаки, що тут закінчиться територія, на якій даються його послуги. Все, ніяких заборів, ніяких обмежень не буде», - пояснив адвокат.

Пляж «Ібіца» без паркану фото: Суспільне Одеса

Приблизно за півгодини, як знімальна група Суспільного покинула узбережжя, паркан демонтували.

Місце, звідки демонтували паркан фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж , а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

До слова, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди Київ – Одеса на вихідні 22 та 23 червня та Львів – Одеса на 30 червня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

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