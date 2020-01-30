У Росії істерично відреагували на нові санкції США



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Російські дипломати вважають, що США «не можуть змиритися з успіхами російської влади щодо всебічного розвитку цього регіону»

Американські санкції проти Росії завдають шкоди тільки інтересам США, підриваючи основу для взаємовигідного спілкування Москви і Вашингтона.

Про це в Facebook заявило російське посольство в США.

«У Вашингтоні як і раніше вірять у те, що шляхом обмежувальних заходів зможуть підірвати ті позитивні зміни, які відбуваються в Криму з моменту возз'єднання з Російською Федерацією», — зазначили у дипвідомстві.

Російські дипломати вважають, що США «не можуть змиритися з успіхами російської влади щодо всебічного розвитку цього регіону» — з запуском залізничного і автомобільного сполучення з островом — і намагаються представити політичний процес в Криму «у деструктивному світлі».

«Хотіли б нагадати нашим колегам, що рестрикції не змінять політики Росії. А їх автори завдають шкоди лише власним інтересам — підривають основу для взаємовигідного співробітництва з нашою країною», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії за триваючу агресію проти України та анексію Криму.

Стали відомі імена семи осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

Як повідомляється, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

У «чорному списку» ЄС опинилися так званий «тимчасово виконувач обов'язків губернатора Севастополя» Михайло Развожаєв, «голова Ради міністрів Республіки Крим» Юрій Гоцанюк і «голова законодавчих зборів Севастополя» в 2016-19 роках, сьогодні заступниця «законодавчих зборів Севастополя» Катерина Алтабаєва.

У списку також наводяться наступні прізвища - Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова та В. Неумов. Але їхні «посади» не називаються. Усім цим людям заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять.