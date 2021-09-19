Десять найголовніших новин тижня

Так званий «турборежим» виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради

«Главком» зібрав найважливіші новини за останніх сім днів

Пандемія коронавірусу, високі ціни та робота політиків – теми, котрими цікавилися українці минулого тижня. Увагу звертали також на навчання, любов до Росії та життя на окупованих територіях. «Главком» зібрав найважливіші події за останні сім днів.

В Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко

Держслужба статистики зафіксувала зростання цін на м'ясо, рибу та молочні продукти. Зокрема, за рік яловичина подорожчала на 15,7%, сягнувши відмітки 165 гривень за кілограм. Станом на серпень 2021 року средня ціна сала скала 82,81 гривні за кілограм, свинини 122,11 грн/кг, курячого філе 111,39 грн, мороженої риби 84,87 грн, яєць 26,29 грн за десяток, молока пастеризованого 2,6% 26,62 грн за літр, сметана жирністю до 15% 70,37 грн за літр, вершкового масла 47,41 грн за 200 г. Крім того, з початку року транспорт в Україні подорожчав на 25%.

Уряд затвердив проєкт Держбюджету–2022

У проєкті Державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні на рівні 28,6-28,7 грн/долар. Збільшено фінанасування медицини – середня зарплата лікарів зросте на 56% – до 22,5 тис. грн, медперсоналу – до 14,5 тис. грн. Підвищення зарплат отримають вчителі, у 1,2-2 рази збільшаться студентські стипендії. Мінімальна стипендія складатиме 2 тис.грн, для відмінників – 2,5 тис. грн. На доплати військовим пенсіонерам виділять 10,6 млрд грн, на перерахунок пенсій чорнобильцям піде 2,5 млрд грн. Пенсіонерам старшим за 70 років будуть встановлені доплати у розмірі до 300 гривень щомісячно. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, «ключові пріоритети залишаються незмінними». Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, диджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

Теракт у Дніпрі: загинули ветеран АТО і прессекретарка ДСНС

У середу, 15 вересня, о 9 ранку внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала вибух як теракт. Громадська організація «Український легіон», членом якої був Олексій Кавлак , не пов’язує загибель Олексія Кавлака із його діяльністю. За словами керівника організації, у «Легіоні» Кавлак був інструктором із домедичної допомоги, а також із питань безпеки, тож пов’язати його загибель із діяльністю в «Українському легіоні» досить важко. Кримінальне провадження щодо вибуху автівки у Дніпрі розслідуватиме Служба безпеки України.

Тим часом колега загиблого Олексія Кавлака, заступниця керівника тренінг-центру «Aid Brothers» Ірина Гура повідомила, що його авто було обладнано газовою установкою, яка давно потребувала ремонту або заміни.

В Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%

На початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії, повідомили в Національній академії наук України. Вчені зазначили, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.

Міносвіти пояснило, як працюватимуть школи після посилення карантину

З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину. У «жовтій» зоні відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа про отримання повного курсу вакцинації чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. У «червоній» зоні навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ про отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. Детальніше читайте тут.

Слідство перевіряє версію умисного вбивства Чорновола

Днями колишній заступник генпрокурора заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. В Офісі генпрокурора повідомили, що слідство у справі щодо загибелі політика та дисидента триває. Версія про умисне вбивство перевіряється. Детальніше читайте тут.

Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. «На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит у Душанбе. …це пов'язано з тим, що у найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей», – заявив президент країни-окупанта. Детальніше читайте тут.

Соціологи визначили, у якому місті України найбільше люблять Росію

В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.

В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% – як тепле, 34% – нейтрально. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% – тепле, 25% – нейтральне. У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі – 9%, 31%, 34%.

Найгірше ставлення до Росії у Львові. Дуже холодно до цієї країни ставляться 58% жителів і 17% холодно. Дуже тепле ставлення має 1% опитаних і 3% тепле ставлення, 18% – нейтральне.

Які зарплати в окупації. Мешканці «ДНР» розкрили свої доходи

В окупованій Макіївці (так звана ДНР) понад половина населення має доходи в межах $200 або трохи більше. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного одним з місцевих Telegram-каналів.

За результатами опитування, найбільша кількість його учасників, майже 20%, зізналися, що їх щомісячний дохід складає 10-15 тис. російських рублів (3663 – 5495 грн). 18,4% опитаних змушені жити на суму менш ніж 10 тис. рублів на місяць. 12% опитаних «похвалилися» заробітною платою в розмірі 15-20 тис. рублів (5495 – 7326 грн). І лише 6,4% заробляють 20-25 тис. руб. (7326-9157 грн).

Турборежим – це міф. Рада за два роки ухвалила менше законів, ніж попередники

Народні депутати Верховної Ради попереднього, восьмого скликання, ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього, дев’ятого скликання. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 років) народними депутатами восьмого скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати Ради дев’ятого скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів – 552.

Також депутати восьмого скликання зареєстрували більше законопроєктів – 7,3 тис. У депутатів дев’ятого скликання – 5,6 тис. Упродовж перших двох років роботи у Раді восьмого скликання відбулося 246 пленарних засідань, Раді дев’ятого скликання скликання – 212 засідань.