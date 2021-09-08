Рада розсекретила зарплати топ-керівників державних підприємств

Керівники державних підприємств будуть зобов'язані щомісяця повідомляти про рівень своєї заробітної плати

Закон підтримали 324 депутати

8 вересня Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. За відповідний законопроект парламентарі проголосували під час чергової сесії.

Закон передбачає відкриття даних щодо зарплати та преміальних членів правління та наглядових рад державних підприємств, у яких доля держави перевищує 50%. «За» проголосувало 324 депутати.

Ідеться про керівників підприємств, їхніх заступників, а також голів, заступників голів та членів наглядових рад.

Визначені в законі особи віднесені до розпорядників публічної інформації, а дані щодо їхніх доходів не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати інформацію про доходи цих осіб на своїх сайтах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Згідно з прогнозами уряду у 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.