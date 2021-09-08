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    Економіка та фінанси

    Рада розсекретила зарплати топ-керівників державних підприємств

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    Керівники державних підприємств будуть зобов'язані щомісяця повідомляти про рівень своєї заробітної плати - Рада розсекретила зарплати топ-керівників державних підприємств
    Керівники державних підприємств будуть зобов'язані щомісяця повідомляти про рівень своєї заробітної плати
    Фото з відкритих джерел

    Закон підтримали 324 депутати

    8 вересня Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. За відповідний законопроект парламентарі проголосували під час чергової сесії.

    Закон передбачає відкриття даних щодо зарплати та преміальних членів правління та наглядових рад державних підприємств, у яких доля держави перевищує 50%. «За» проголосувало 324 депутати.

    Ідеться про керівників підприємств, їхніх заступників, а також голів, заступників голів та членів наглядових рад.

    Визначені в законі особи віднесені до розпорядників публічної інформації, а дані щодо їхніх доходів не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

    Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати інформацію про доходи цих осіб на своїх сайтах.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Згідно з прогнозами уряду у 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.

    Теги: Верховна Рада зарплата гроші чиновник
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    Рада розсекретила зарплати топ-керівників державних підприємств