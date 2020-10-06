Хто захопив 450 гектарів землі з врожаєм на Київщині? Агропідприємство звернулось до СБУ



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Мета рейдерів – зробити підприємство банкрутом та заволодіти усіма паями

Відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, стверджує одна зі сторін конфлікту

Понад 450 гектарів пайових земель села Волошинівка Баришівського району на Київщині захопили рейдери. Про це йдеться у зверненні директора ТОВ «УБА-Агросвіт» Олег Орла до голови Служби безпеки, Генерального прокурора та Президента України.

Він стверджує, що об’єктом рейдерства стало ТОВ «УБА-Агросвіт», яке вже 12 років господарює в цьому селі та має договори оренди з майже 800 громадянами. Мова йде про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришівської об’єднаної територіальної громади Київської області. Мета рейдерів – зробити підприємство банкрутом та заволодіти усіма паями.

У документі сказано, що у березні 2019 року було звільнено директора цього підприємства Тетяну Малюту за крадіжку палива та іншого майна на 17 мільйонів гривень. А через 10 днів власники паїв без відома підприємства ТОВ «УБА-Агросвіт» почали масово розривати договори. Процедура замість кількох місяців займала 10 хвилин.

«За цим фактом було порушено кримінальну справу. Слідство встановило, що ексдиректорка Тетяна Малюта використовувала підроблену печатку у змові з так званими «чорними реєстраторами» встигла перереєструвати 106 договорів оренди на користь ТОВ «Капітал-Агроінвест», – стверджується у зверненні.

У квітні 2019 року Ухвалою суду було накладено арешт на 106 земельних ділянок, які були передані на користь ТОВ «Капітал-Агроінвест». Також було накладено арешт на 681 кадастрових номерів, які перебували в користуванні ТОВ «УБА-Агросвіт», для запобігання вчинення протиправних дій з боку іншого підприємства. Усього під арештом опинилося 787 земельних ділянок громадян.

Маючи на руках судові ухвали ТОВ «УБА-Агросвіт» восени обробило землі та провело посівну компанію, але урожай зібрати не може й досі. З'ясувалося, що попри арешт земельних паїв корпоративні права ТОВ «Капітал-Агроінвест» були перепродані товариству «УІФК-Агро», директор якого є громадянина Німеччини Дітрих Трайс.

Фото Дітріха з особою спортивної статури

Зібрати врожай «УБА-Агросвіт» заважають найнята «УІФК-Агро» охорона. Орел наполягає, що за допомогою «тітушок» рейдери збирають врожай, котрий не сіяли та не обробляли. Вони начебто готові дозволити фермерам зібрати врожай за умови, що вони відмовляться від претензій на паї та судових позовів. Інакше погрожують посольством Німеччини.

«Якщо суть іноземних інвестицій в Україну полягає в тому, щоб у вітчизняного виробника шахрайським методом вкрасти гектари землі, потім за допомогою «тітушок» в нього відібрати урожай, а отриманий прибуток вивести для задоволення іноземних інвесторів, то це грубе порушення прав власників? Це фейкові інвестиції. Таку оборудку без покровителів у великих державних кабінетах зробити неможливо», - заявив директор ТОВ «УБА-Агросвіт» Олег Орел.

Олег Орел

Реальні власники земельних наділів звернулися не лише до суду, а й до СБУ, Генпрокуратури, Президента та уряду аби державні органи втрутилися у ситуацію...

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