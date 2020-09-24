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    Економіка та фінанси

    Яким буде врожай-2021? Академія аграрних наук озвучила тривожні дані

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    Посів озимої пшениці в Україні затримується - Яким буде врожай-2021? Академія аграрних наук озвучила тривожні дані
    Посів озимої пшениці в Україні затримується

    За даними науковців, 70% посівних площ не готові до посіву озимих - нема вологи

    Початок масового посіву озимих в Україні може затягнутися до жовтня. Про це свідчать дані аналітичної довідки Національної академії аграрних наук України про агрометеорологічні умови та стан посівів в Україні. 

    Зазначається, що дуже високі денні температури повітря та ґрунту посилили та поширили ґрунтову посуху, розвиток якої розпочався у багатьох областях ще у другій половині липня. Ґрунтова засуха у деяких районах вже триває 6-12 декад.

    Запаси вологи у посівному шарі ґрунту практично відсутні.

    Станом на 10 вересня, за даними Укргідрометеоцентру, кількість  площ з абсолютно сухим та майже сухим орним шаром грунту збільшилася до 60-70%, відбулося його ущільнення, що ускладнює обробіток грунту під оранку та посів. Лише на 15-20 % площ (західний регіон) спостерігалося достатнє зволоження.

    «З огляду на це, початок масової сівби озимих культур під урожай 2021 року може затриматися до кінця вересня – початку жовтня», - прогнозують фахівці НААН.

    Вони зазначають, що такі погодні умови малосприятливі для проведення сівби озимих культур в оптимальні строки, але на думку вчених, при сівбі озимих культур після 25 вересня існує ймовірність того, що рослини через недостатню кількість тепла закінчать осінню вегетацію слаборозвиненими, у початкових фазах розвитку. Озимі, які буде посіяно в оптимальні строки у ґрунт з достатньою вологозабезпеченістю, встигнуть добре укорінитися до настання зимового періоду. Такі рослини у подальшому добре використають поживні речовини, вологу, менше пошкодяться шкідниками та хворобами.

    Формування та якість сходів на вже засіяних площах пшеницею озимою буде залежати лише від дощів, які очікуються найближчим часом.

    Україна урожай рослини засуха
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