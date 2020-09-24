Яким буде врожай-2021? Академія аграрних наук озвучила тривожні дані



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Посів озимої пшениці в Україні затримується

За даними науковців, 70% посівних площ не готові до посіву озимих - нема вологи

Початок масового посіву озимих в Україні може затягнутися до жовтня. Про це свідчать дані аналітичної довідки Національної академії аграрних наук України про агрометеорологічні умови та стан посівів в Україні.

Зазначається, що дуже високі денні температури повітря та ґрунту посилили та поширили ґрунтову посуху, розвиток якої розпочався у багатьох областях ще у другій половині липня. Ґрунтова засуха у деяких районах вже триває 6-12 декад.

Запаси вологи у посівному шарі ґрунту практично відсутні.

Станом на 10 вересня, за даними Укргідрометеоцентру, кількість площ з абсолютно сухим та майже сухим орним шаром грунту збільшилася до 60-70%, відбулося його ущільнення, що ускладнює обробіток грунту під оранку та посів. Лише на 15-20 % площ (західний регіон) спостерігалося достатнє зволоження.

«З огляду на це, початок масової сівби озимих культур під урожай 2021 року може затриматися до кінця вересня – початку жовтня», - прогнозують фахівці НААН.

Вони зазначають, що такі погодні умови малосприятливі для проведення сівби озимих культур в оптимальні строки, але на думку вчених, при сівбі озимих культур після 25 вересня існує ймовірність того, що рослини через недостатню кількість тепла закінчать осінню вегетацію слаборозвиненими, у початкових фазах розвитку. Озимі, які буде посіяно в оптимальні строки у ґрунт з достатньою вологозабезпеченістю, встигнуть добре укорінитися до настання зимового періоду. Такі рослини у подальшому добре використають поживні речовини, вологу, менше пошкодяться шкідниками та хворобами.

Формування та якість сходів на вже засіяних площах пшеницею озимою буде залежати лише від дощів, які очікуються найближчим часом.