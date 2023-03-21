Стало відомо, як планують розміновувати поля в Україні

У Міноборони хочуть зробити безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв

Станом на початок 2023 року через російську агресію близько 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами, для їхнього розмінування знадобляться десятки років та спеціальна техніка.

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В Україні нарешті з'явився чіткий заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної затверджено за результатами чергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«Робимо все можливе для проведення у нашій країні весняних польових робіт скрізь, де для цього є відповідні умови. Ми схвалили План заходів з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв», – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, вітчизняне оборонне відомство продовжить забезпечувати координацію, управління та взаємодію між органами влади, міжнародними партнерами та операторами протимінної діяльності. Це відбуватиметься у ході виконання заходів з очищення територій України від вибухонебезпечних предметів та інших завдань зі зменшення ризиків для населення та соціально-економічного розвитку постраждалих від російської агресії територій.

На засіданні обговорено спрощений порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів операторами протимінної діяльності на період дії правового режиму воєнного стану. Крім того, опрацьовано процедури щодо визнання іноземних документів із кваліфікації фахівців із розмінування та їхню відповідність національним вимогам.

«Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

За попередніми оцінками, в дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тис. га земель сільгосппризначення», – додали у Міноборони.

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Нагадаємо, нещодавно Херсонська область отримала два комплекси для розмінування виробництва Хорватії. Про це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Прокудін у Telegram.