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Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
Буданов постав перед українцями на Великдень із дивним виразом обличчя
фото з відкритих джерел

Українці висміяли суворий вираз обличчя головного розвідника України

У мережі обговорюють фото начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Українці звернули увагу на суворий вираз обличчя Буданова, який прийшов освятити великодні дари у храм.

Зокрема Антон Хонза іронічно написав на своїй сторінці у Facebook: «Пане Буданов, Христос воскрес! Дякую, але ми отримали ці дані ще о 5 ранку».

Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника фото 1

Українці підкреслили, що вираз обличчя Буданова безцінний. 

Народний депутат Володимир Ар'єв лаконічно прокоментував: «Коли прислали пайки на роботу».

«Христос воскрес, а русня виздихає», «Понурий дядя і святковий кошик», «Паски закінчаться через 2-3 тижні», – зазначають інші коментатори.

Додамо, що патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який благословляє терористів на вбивство українців, під час Великоднього богослужіння оберігали бодігарди. У храм очільник РПЦ зайшов у оточенні одразу шести охоронців.

Як відомо, у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі

Раніше в ЗСУ повідомляли, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

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Теги: церква Україна розвідка Кирило Буданов Великдень 2023

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