Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
Українці висміяли суворий вираз обличчя головного розвідника України
У мережі обговорюють фото начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Українці звернули увагу на суворий вираз обличчя Буданова, який прийшов освятити великодні дари у храм.
Зокрема Антон Хонза іронічно написав на своїй сторінці у Facebook: «Пане Буданов, Христос воскрес! Дякую, але ми отримали ці дані ще о 5 ранку».
Українці підкреслили, що вираз обличчя Буданова безцінний.
Народний депутат Володимир Ар'єв лаконічно прокоментував: «Коли прислали пайки на роботу».
«Христос воскрес, а русня виздихає», «Понурий дядя і святковий кошик», «Паски закінчаться через 2-3 тижні», – зазначають інші коментатори.
Додамо, що патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який благословляє терористів на вбивство українців, під час Великоднього богослужіння оберігали бодігарди. У храм очільник РПЦ зайшов у оточенні одразу шести охоронців.
Як відомо, у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі.
Раніше в ЗСУ повідомляли, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.
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