В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль

Кому належав автомобіль, уточнюється

Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Богдана Хмельницького. Попередньо, вибухнув автомобіль. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

На місце виїхали швидкі.

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Нагадаємо, 27 березня в тимчасово окупованому Маруіполі підірвали автомобіль, належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Віж вижив, має легку контузію, тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

До слова, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка