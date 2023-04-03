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В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
фото ілюстративне

Кому належав автомобіль, уточнюється

Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Богдана Хмельницького. Попередньо, вибухнув автомобіль. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

На місце виїхали швидкі.

Нагадаємо, 27 березня в тимчасово окупованому Маруіполі підірвали автомобіль, належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Віж вижив, має легку контузію,  тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

До слова, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка

Теги: Маріуполь окупанти автомобіль

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