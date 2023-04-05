Свіжі могили поряд зі снарядами: у Маріуполі сотні нових поховань містян (відео)
У Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей
В окупованому Маріуполі зростає смертність містян, місцеві кладовища збільшуються з великою швидкістю. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Так, на Старокримському цвинтарі виявлено великий сектор свіжих поховань. А поруч - нерозміновані та неприбрані залишки російських снарядів.
«Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування», – зазначає мерія.
За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей.
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