Свіжі могили поряд зі снарядами: у Маріуполі сотні нових поховань містян (відео)

У Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей

В окупованому Маріуполі зростає смертність містян, місцеві кладовища збільшуються з великою швидкістю. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, на Старокримському цвинтарі виявлено великий сектор свіжих поховань. А поруч - нерозміновані та неприбрані залишки російських снарядів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування», – зазначає мерія.

За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей.