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Свіжі могили поряд зі снарядами: у Маріуполі сотні нових поховань містян (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Свіжі могили поряд зі снарядами: у Маріуполі сотні нових поховань містян (відео)
На Старокримському цвинтарі виявлено великий сектор свіжих поховань
фото: скріншот із відео

У Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей

В окупованому Маріуполі зростає смертність містян, місцеві кладовища збільшуються з великою швидкістю. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Так, на Старокримському цвинтарі виявлено великий сектор свіжих поховань. А поруч - нерозміновані та неприбрані залишки російських снарядів.

«Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування», – зазначає мерія.

За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей.

Теги: Маріуполь окупанти смерть цвинтар здоров'я медицина

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