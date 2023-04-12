Окупанти жорстоко і цинічно стратили українського полоненого: в ОП відреагували
Терористи виклали відео страти у мережу
Російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого.
На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.
З етичних міркувань, ми не можемо показати дане відео, яке, на жаль, масово шириться ворожими пабліками.
У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував.
За все буде відповідь і відповідальність.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 11, 2023
Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених.
Так, на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».
Коментарі — 0