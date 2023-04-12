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Окупанти жорстоко і цинічно стратили українського полоненого: в ОП відреагували

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупанти жорстоко і цинічно стратили українського полоненого: в ОП відреагували
терористи опублікували відео страти українського військового
фото з відкритих джерел

Терористи виклали відео страти у мережу

Російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. 

На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

З етичних міркувань, ми не можемо показати дане відео, яке, на жаль, масово шириться ворожими пабліками.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував.

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених. 

Так, на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».

Теги: тероризм війна окупанти ворог Андрій Єрмак

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