Окупанти жорстоко і цинічно стратили українського полоненого: в ОП відреагували

Терористи виклали відео страти у мережу

Російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого.

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На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

З етичних міркувань, ми не можемо показати дане відео, яке, на жаль, масово шириться ворожими пабліками.

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У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував.

За все буде відповідь і відповідальність. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 11, 2023

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених.

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Так, на початку березня, окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».