Хусити із Ємену вдарили крилатою ракетою по Саудівській Аравії – ЗМІ



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Президента США поінформували про деталі можливої атаки

Телебачення Al Masirah повідомило про те, що повстанці-хусити із Ємену нанесли удар крилатою ракетою по електростанції в Саудівській Аравії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Дана електростанція знаходиться в місті Аль-Шукейк (провінція Джизан). Представники уряду США повідомили про те, що їм відомо про повідомлення щодо можливого удару крилатою ракетою по критичній інфраструктурі міста. Речниця президента США Сара Сандерс заявила, що Дональд Трамп поінформований про можливу атаку. Проте, американська сторона відмовилася надавати якісь деталі щодо атаки.

Саудівська Аравія відмовляється поки що підтверджувати факт атаки. Повстанці-хусити, які пов’язані із Іраном, до цього наносили удари по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії, а також по аеропорту міста Абха в цій країні. В результаті удару по аеропорту було поранено 26 людей. Стверджується, що крилата ракета ударила по залу прибуття аеропорту. Постраждали мирні громадяни - з Індії, Ємену та Саудівської Аравії.

Також напередодні будівля в іракському місті Басра, в якому знаходиться представництво американської нафтової компанії ExxonMobil, піддалося ракетному обстрілу.В результаті події постраждали щонайменше двоє іракських робітників. Ракети розірвалися на території бізнес - житлового центру Бурджезія, який знаходиться на захід від Басри.Там, за інформацією джерел Reuters в нафтовій галузі, працюють, зокрема, такі компанії, як Royal Dutch Shell PLC і італійська Eni SpA.