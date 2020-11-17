Хворі на Covid-19 мають право на безкоштовне надання всіх послуг і ліків – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що держава в достатній кількості виділяє кошти місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими

Пацієнти, які лікуються абмулаторно, мають право вимагати безкоштовного надання всіх послуг та ліків, передбачених пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

«Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила – і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують по розподілу за „ковідні“ пакети», – наголосив глава уряду.

Він зазначив, що держава в достатній кількості виділяє кошти місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими.

Проте, за словами Шмигаля, залишається питання до головних лікарів: як вони господарюють, як виплачується зарплата, як закуповуються ліки.

«Тут уже потрібно дивитися на кожну лікарню індивідуально… Ці питання стоять на контролі департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Ці питання на контролі у міських голів, там де лікарні належать містам, або громадам», – підсумував Шмигаль.