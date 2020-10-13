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    Коронавірус у навчальних закладах: на карантин закриті п’ять столичних шкіл

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    Коронавірус у навчальних закладах: на карантин закриті п’ять столичних шкіл

    Ситуація із захворюваністю на коронавірус у навчальних закладах погіршується

    У Києві закриті на карантин п'ять шкіл, два дитячі садки та 74 групи в дошкільних закладах. Ще 520 класів у школах - на дистанційному навчанні. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «На жаль, ситуація із захворюваністю в навчальних закладах погіршується. На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні загалом 520 класів у 174 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 591. Хворіють і 403 педагога», - сказав Кличко. 

    Він зауважив, що у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 74 групи у 66 садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55%.

    Нагадаємо, Міносвіти радить вишам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

    Київська влада надіслала рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули у столичних школах з 21 жовтня.

    Як повідомлялося, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня

    Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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