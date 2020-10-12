Українські медики отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат



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З 1 вересня підвищено зарплати лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей та молодшим медсестрам

Національна служба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Оплати за додатковими договорами за вересень на суму понад 1,225 млрд грн отримали 1 515 медичних закладів. Також 141 заклад отримав оплати від НСЗУ вже й за жовтень – на загальну суму 101,8 млн грн», – інформує НСЗУ.

Вказано, що на сьогодні свої пропозиції до нацслужби подали всі медичні заклади, які мають право на отримання доплат для підвищення зарплат лікарям.

Нагадаємо, що понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.