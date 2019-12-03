Ілон Маск постане перед судом



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Глава Tesla Ілон Маск повинен постати перед судом в Лос-Анджелесі

Маска звинувачують у поширенні наклепів про британського дайвера

У вівторок, 3 грудня, федеральний суд Лос-Анджелеса почне розгляд позову британського рятувальника Вернона Ансворта, якого бізнесмен Ілон Маск двічі в минулому році назвав педофілом у своїх твітах.

Маска звинувачують у поширенні наклепів про британського дайвера, повідомляє ВВС.

«Глава Tesla Ілон Маск повинен постати перед судом в Лос-Анджелесі», - йдеться у повідомленні.

15 липня минулого року бізнесмен назвав Ансворта «педофілом» у своєму дописі в соцмережі Twitter після того, як той в інтерв'ю CNN відхилив пропозицію Маска приєднатися до операції з порятунку підлітків і охарактеризував дії американського підприємця як «піар-хід».

Британець також у зневажливому тоні відгукнувся про мінісубмарину, покликану, за задумом Маска, допомогти з порятунком дітей і їхнього футбольного тренера з печери Кхао Луанг.

На той момент засновник SpaceX мав 22,5 мільйона фолловерів у Twitter. Ансворт назвав звинувачення на свою адресу «незаконними, неприйнятними і негідними». Він домагається виплати понад 75 тисяч доларів компенсацій і просить суд офіційно наказати Маску утримуватися від будь-яких подібних наклепницьких висловів у подальшому.

У липні 2018 року міжнародна група рятувальників майже два тижні поспіль намагалася евакуювати 12 юних футболістів віком від 11 до 16 років та їхнього 25-річного тренера з частково затопленої печери Кхао Луанг в Таїланді. Операція завершилася успішно, однак, загинув один із добровольців, який брав участь в доставці балонів з киснем у віддалені частини печери.