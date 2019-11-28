Ілона Маска звинуватили у нечесному змаганні між Tesla Cybertruck і Ford F150



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Нове змагання збираються провести вже наступного тижня в присутності представників Tesla і Ford, а підсумкове відео буде опубліковано в тому ж Tvitter Ілона Маска

Керівник компанії Tesla погодився на реванш

Голова компанії Tesla Ілон Маск під час презентації електричного пікапа Cybertruck продемонстрував відео, де його автомобіль легко «перетягує канат», на іншому кінці якого знаходиться найпопулярніший в США класичний пікап Ford F-150. Після того, як Маск виклав той же ролик в Тwitter, йому почали доводити, що змагання було не дуже чесним.

Як повідомляє видання The Verge, серед основних аргументів звучало, що для тесту була обрана задньопривідна модифікація Ford F-150 у версії STX, яку не тільки не можна назвати найпотужнішою (2,7-літровий EcoBoost V6), але і до того ж достатньою важкою для чесної сутички. Більш того, судячи з відео, дуже схоже на те, що Tesla Cybertruck стартував з фальстартом, отримавши нечесну перевагу.

У суперечці взяв участь навіть відомий популяризатор науки Ніл Деграссі Тайсон, який розповів, що електромобілі в принципі мають перевагу над ДВС-моделями в перетягуванні каната, тому що як правило володіють великою вагою, чинять сильніший тиск на колеса, а значить і володіють кращим зчепленням з дорогою.

Втім, після того як до суперечки приєднався Сандип Мадра (Sundeep Madra), віцепрезидент дочірньої компанії автовиробника Ford X, запропонувавши матч-реванш, Ілон Маск в характерній для себе манері відповів: «Давай».

Нове змагання збираються провести вже наступного тижня в присутності представників Tesla і Ford, а підсумкове відео буде опубліковано в тому ж Tvitter Ілона Маска. Цікаво, що прессекретар Ford вже заявив, що заява Сандипа Мадри була лише жартом, але офіційної відмови від нового виклику не було.

Зі свого боку зазначимо, що найправильнішим варіантом для обох сторін було б дочекатися виходу обіцяного електричного пікапа Ford F-150, після чого і порівняти його з Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, що обсяг замовлень на Cybertruck вже перевищив 200 тис. штук.