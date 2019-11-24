Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі



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Минулого разу операція пройшла не вдало

Американський модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, аби заглибитися на кілька сантиметрів у поверхню планети.

Про це повідомили у місії NASA.

Цього разу модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

Минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса – віддача при бурінні не врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi — NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019

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