Імпічмент Трампа: суд зобов'язав Держдеп оприлюднити документи щодо України



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Федеральний суддя дав 30 днів Державному департаменту для оприлюднення записів розмов, пов'язаних з Україною

Федеральний суд США зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України, у тому числі, записи розмов Помпео з Джуліані.

Про це повідомляє CNN.

«Федеральний суддя в середу дав 30 днів Державному департаменту для оприлюднення записів розмов, пов'язаних з Україною, включно з листуванням держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані», - зазначає телеканал.

Уточнюється, що позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

Суддя водночас погодився, що обсяг документів Держдепу, які належить оприлюднити, має бути обмеженим. За його рішенням, юристи наглядової групи та Держдепу мають зібратися разом та узгодити це питання у визначений термін.

Водночас, зазначає CNN, суддя акцентував, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа «не працює на уряд».