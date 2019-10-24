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    Суд визнав невинними двох спонсорів кампанії Трампа

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    Суд визнав невинними двох спонсорів кампанії Трампа

    Парнаса та Фрумана підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа

    Федеральний суд визнав невииними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнаса та Ігора Фрумана.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що Парнас і Фруман мають тісні зв’язки із персональним юристом Трампа Руді Джуліані й допомагали розгорнути корупційні звинувачення проти суперника Трампа - Джо Байдена.

    Двоє інших підозрюваних у махінаціях під час фінансування кампанії Дональда Трампа - українець Андрій Кукушкін та американець Девід Коррейя - були виправдані минулого тижня.

    Нагадаємо, Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

    Федеральні прокурори звинуватили Парнаса і Фрумана в тому, що вони використовували підставну компанію для пожертви 325 тис. доларів на користь комітету президента США Дональда Трампа, і збору грошей для колишнього конгресмена з Техасу Піта Сешнса в рамках спроби змусити Трампа усунути посла США в Україні Марі Йованович. Крім цього прокурори вивчали взаємодію Джуліані з Парнасом і Фруманом.

    Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

    Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.

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