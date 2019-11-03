Трамп вимагає розкрити особу інформатора про розмову із Зеленським



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Президент США Дональд Трамп

«Розкрийте викривача і покінчіть із розлученням під назвою «імпічмент», - вимагає президент США

Президент США Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Розкрийте викривача і покінчіть із розлученням під назвою «імпічмент», - вимагає президент США.

Трамп заявив, що ЗМІ, які співпрацюють із Демократичною партією США, знають інформатора, але не хочуть розкривати його особу.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Зазначимо, що напередодні Дональд Трамп пообіцяв запросити свого українського колегу Володимира Зеленського відвідати Білий дім.

Як відомо, у вересні у Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перед цим глави держав поговорили по телефону у липні.

Згодом ця розмова стане приводом для запуску процедури імпічменту Трампа.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.