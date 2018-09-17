Трамп поставив під сумнів законність «російського розслідування»



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Президент США Дональд Трамп

Трамп запевнив, що з Росією ніколи не було змови

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США, в той час як Пол Манафорт надав згоду співпрацювати зі слідством.

Про це президент Трамп написав у неділю на офіційній твітер-сторінці.

«Незаконне «полювання на відьом» Мюллера продовжує шукати склад злочину. З Росією ніколи не було змови, крім як з боку кампанії Клінтон, тож 17 розгніваних демократів роздивляться все, що можуть знайти», - наголосив Трамп у власному дописі.

Він додав, що це «дуже несправедливо й погано» для країни.

«І це також не дозволяється законом!»- підсумував нинішній президент США.