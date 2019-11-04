У США оприлюднили стенограму свідчень двох свідків у справі про імпічмент Трампа



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У США оприлюднили стенограму закритих свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович

Експосол США в Україні розповіла, що довідалася про намагання особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані дискредитувати її наприкінці 2018 року

Комітети Палати представників Сполучених Штатів Америки, які донедавна вели розслідування щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа, оприлюднили стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Тексти свідчень Йованович і Маккінлі доступні на сайті Комітету з питань розвідки Палати представників, який нині відповідальний за публічну частину розслідування.

Раніше у ЗМІ потрапляли лише вступні слова людей, які свідчили перед Конгресом, натомість їхні відповіді на питання лишалися непублічними.

Експосол США в Україні розповіла, що довідалася про намагання особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані дискредитувати її наприкінці 2018 року — від неназваних «українських посадовців». Вона згадала лише одне ім’я — міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який говорив їй про своє занепокоєння можливим втягненням України в американську політику.

Йованович також розповіла про намагання Джуліані обійти заборону у видачі американської візи колишньому генеральному прокурору України Віктору Шокіну. А посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд, до якого дипломатка звернулася по пораду, сказав їй писати більше позитивних твітів про Трампа.

Маккінлі, натомість, заявив про занепокоєння участю американських дипломатичних представництв у зборі «негативної політичної інформації у внутрішньополітичних цілях». Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа й Зеленського 25 вересня Маккінлі неодноразово закликав державного секретаря США Майка Помпео публічно підтримати експослиню в Україні Йованович, але той не реагував на його звернення.

За словами глави Комітету з питань розвідки Палати представників США Адама Шифа, у вівторок очікується оприлюднення стенограм свідчень колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера і посла США в Європейському Союзі Гордона Сондланда.