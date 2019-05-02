Імпорт скрапленого газу із США до ЄС зріс на 272%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mcclatchydc.com

Загалом за дев'ять місяців Євросоюз отримав 10,4 млрд кубометрів скрапленого газу із США

Імпорт американського скрапленого природного газу (СПГ) до Європейського Союзу істотно зріс за останні дев'ять місяців. У четвер, 2 травня, у Європейській Комісії повідомили про зростання імпорту на 272% з липня 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, пише Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Загалом за дев'ять місяців Євросоюз отримав 10,4 млрд кубометрів скрапленого газу із США.

Нагадаємо, що в липні 2018 року американський президент Дональд Трамп і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер досягли одразу декількох домовленостей, серед яких була й обіцянка Європейського Союзу збільшити імпорт американського скрапленого газу. Згадані домовленості сторони уклали з метою вирішення торговельного конфлікту між ЄС та США.

Утім, частка американського блакитного палива на європейському ринку відносно невелика. Щороку Європейський Союз споживає понад 400 мільярдів кубометрів газу, і скраплений газ із США складає лише 13,4% від цього обсягу.