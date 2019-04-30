У «Газпромі» допустили затримку будівництва «Північного потоку-2»



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У планах РФ здати «Північний потік-2» до кінця року

Наразі прокладено 1125 км трубопроводу в Балтійському морі

Заступник начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності російського «Газпрому» Дмитро Хандога заявив, що трубопровід «Північний потік-2 «може бути побудований пізніше наміченого терміну,.

Про це повідомляє «Тасс».

Чиновник нагадав, що раніше Датське енергетичне агентство вимагало від проектної компанії подати ще одну заявку на обходження острова Борнхольм.

«Отже, нині на розгляді датської влади три заявки на маршрут прокладання газопроводу: в територіальних водах та виключної економічної зони Данії», - сказав Хандога.

За його словами, наразі прокладено 1125 км трубопроводу в Балтійському морі. У планах здати «Північний потік-2» до кінця року, проте не виключені затримки будівництва, зазначив чиновник.

Нагадаємо, у середині квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газової директиви, що дозволить поширити європейські норми на газопровід «Північний потік-2».

Як повідомлялось раніше, «Газпром» проклав 40% газогону «Північний потік-2»: дном Балтійського моря проходить 978 км труб.

До слова, Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку-2». У рейтинговій агенції такою загрозою вважають запит Данії на додаткову експертизу «Північному потоку-2».

Додамо, в листі CEO «Nord Stream - 2 AG» Матіаса Варніга говорилося, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися на роки через позицію Данії. Зокрема, Данія просить додаткову екологічну експертизу для «Північному потоку-2». За словами представника «Nord Stream - 2 AG», компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

Як повідомлялося, що російська компанія «Газпром» отримала чергову відмову від влади Данії щодо маршруту «Північного потоку-2». З такою заявою виступила прес-служба української компанії «Нафтогаз». Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Зазначимо, віце-президент США Майк Пенс вважає, що Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2».