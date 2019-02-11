Інцидент на борту літака МАУ: знайдена в салоні речовина виявилася безпечною



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Виліт затриманого рейсу PS354 від 10 лютого заплановано 11 лютого о 15:30 за місцевим часом

Була проведена експертиза знайденої на борту літака невідомої речовини

Речовина невідомого походження, яку бортпровідники МАУ виявили в салоні літака в Афінах, виявилася безпечною.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії МАУ у соцмережі Facebook.

«Була проведена експертиза знайденої на борту літака невідомої речовини. Результати аналізу показали, що вона є безпечною», - заявили в МАУ.

Зазначається, що виліт рейсу PS 354 від 11 лютого заплановано о 15:00 за місцевим часом, а виліт затриманого рейсу PS354 від 10 лютого заплановано 11 лютого о 15:30 за місцевим часом.

Раніше повідомлялося, що рейс МАУ з Афін до Києва був відкладений через те, що в салоні літака виявили речовину невідомого походження.