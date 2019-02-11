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    Інцидент на борту літака МАУ: знайдена в салоні речовина виявилася безпечною

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    <p>Виліт затриманого рейсу PS354 від 10 лютого заплановано 11 лютого о 15:30 за місцевим часом</p> - Інцидент на борту літака МАУ: знайдена в салоні речовина виявилася безпечною

    Виліт затриманого рейсу PS354 від 10 лютого заплановано 11 лютого о 15:30 за місцевим часом

    Була проведена експертиза знайденої на борту літака невідомої речовини

    Речовина невідомого походження, яку бортпровідники МАУ виявили в салоні літака в Афінах, виявилася безпечною.

    Про це повідомила прес-служба авіакомпанії МАУ у соцмережі Facebook.

    «Була проведена експертиза знайденої на борту літака невідомої речовини. Результати аналізу показали, що вона є безпечною», - заявили в МАУ.

    Зазначається, що виліт рейсу PS 354 від 11 лютого заплановано о 15:00 за місцевим часом, а виліт затриманого рейсу PS354 від 10 лютого заплановано 11 лютого о 15:30 за місцевим часом.

    Раніше повідомлялося, що рейс МАУ з Афін до Києва був відкладений через те, що в салоні літака виявили речовину невідомого походження.

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