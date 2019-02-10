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    На борту літака МАУ виявили невідому речовину: рейс з Афін відклали на добу

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    Рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого - На борту літака МАУ виявили невідому речовину: рейс з Афін відклали на добу
    Рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого

    Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів

    На борту літака, який повинен був здійснювати рейс з Афін до Києва, виявили речовину невідомого походження: у зв'язку з цим політ був відкладений.

    Про це у неділю ввечері повідомила прес-служба МАУ.

    «На борту рейса PS354 від 10 лютого, який повинен був відлетіти о 15:00 за місцевим часом, в салоні літака борпровідниками була знайдена речовина невідомого походження. Судину із невідомою речовиною передано на експертизу до компетентних органів. Згідно з процедурами авіаційної безпеки, з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу, рейс PS354 відкладено до 15:00 11 лютого», - йдеться у повідомленні.

    Представники авіакомпанії уточнюють, що всі пасажири були розміщені в готелі, забезпечені харчуванням і трансфером з аеропорту в готель і назад.

    До слова, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з лютого вводить плату для пасажирів за вибір місця на борту.

    Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

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