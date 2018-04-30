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    Інцидент з туристами: українців повернули з Єгипту додому чотирма рейсами

    Всього з Єгипту вилетіли 705 українських туристів
    З Єгипту було організовано чотири рейси для українських туристів, які не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху до України. Про це у понеділок, 30 квітня, повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter. «Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705
    • Сьогодні, 14:13
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    Туристи у аеропорту
    Фото: Facebook «Варта-1»
    Туристи у аеропорту

    Всього з Єгипту вилетіли 705 українських туристів

    З Єгипту було організовано чотири рейси для українських туристів, які не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху до України.

    Про це у понеділок, 30 квітня, повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

    «Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців», - написав Крилич.

    За його словами, міністерство уточнює, «чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України».

    Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

    Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

    Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

    Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.

    30 квітня у МЗС повідомили, що українські туристи вилетіли додому.

     

    МЗС Єгипет відпочинок туризм літак Україна
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