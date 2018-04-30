Інцидент з туристами: українців повернули з Єгипту додому чотирма рейсами

Всього з Єгипту вилетіли 705 українських туристів

З Єгипту було організовано чотири рейси для українських туристів, які не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху до України. Про це у понеділок, 30 квітня, повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter. «Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook «Варта-1» Туристи у аеропорту

Всього з Єгипту вилетіли 705 українських туристів

З Єгипту було організовано чотири рейси для українських туристів, які не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху до України.

Про це у понеділок, 30 квітня, повідомив начальник управління Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter.

«Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців», - написав Крилич.

За його словами, міністерство уточнює, «чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України».

Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.

30 квітня у МЗС повідомили, що українські туристи вилетіли додому.