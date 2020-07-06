Експерти склали рейтинг кращих продуктів для зміцнення зубів і ясен



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Вершки очищають поверхню зубів і нейтралізують кислотно-лужний баланс

«Кращі продукти для ясен і зубів - це овочі, переважно жорсткі і свіжі»

У вівторок, 7 липня, о 10:00 на «Інтері» вийде спецвипуск «Корисної програми», присвячений рейтингу кращих продуктів для зміцнення зубів і ясен. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, що потрібно їсти для профілактики стоматологічних захворювань та збереження сліпучої усмішки.

Щоб зуби були здоровими і доглянутими, потрібно не тільки чистити їх якісною зубною пастою два рази в день, а й необхідно включити в свій щоденний раціон продукти харчування, які перешкоджають появі нальоту на зубах, зміцнюють емаль і захищають від небезпечних захворювань.

«Кращі продукти для ясен і зубів - це овочі, переважно жорсткі і свіжі, - розповідає нутриціолог Алексія Май. - Серед них лідирує сира морква, багата бета-каротином, вітамінами B, D, E, а також кальцієм і фтором, які зміцнюють зубну емаль і поліпшують кровообіг ясен. Пережовуючи моркву, ми очищаємо наліт з зубів і забезпечуємо відмінний масаж ясен. Огірок, в свою чергу, зменшує кількість мікробів і бактерій в ротовій порожнині. А завдяки ударній дозі кальцію в вершках вживання цього продукту робить зуби здоровими і міцними. А ще вершки очищають поверхню зубів і нейтралізують кислотно-лужний баланс».

Яка морква найкорисніша - помаранчева, жовта, рожева або біла? З чим її вживати, щоб вона краще засвоювалася організмом? Скільки можна випити вершків протягом дня без шкоди для здоров'я? Чи можна їсти огірки в необмеженій кількості? Який зі згаданих продуктів є лідером по корисним властивостям для зміцнення зубів? На що звертати увагу, щоб вибирати тільки якісні продукти? І які оригінальні страви можна з них приготувати, глядачі дізнаються в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер» завтра, 7 липня, о 10:00. Зоряні експерти випуску - телеведуча Світлана Леонтьєва, співачки Міла Нітіч та Натаніка.

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші тематичні випуски «Корисної програми».

У середу, 8 липня, о 10:00 на «Інтері» - рейтинг продуктів для красивої шкіри.

Для краси і свіжості шкірі необхідні не тільки креми і маски. Найбільше вона потребує корисних речовинах зсередини. Саме різними висипаннями шкіра сигналізує про проблеми, що відбуваються в нашому організмі. А сяюча шкіра свідчить про його здоров'я. Існують продукти, за допомогою яких ваша шкіра може стати ідеальною. Помідори, хурма і гарбуз мають омолоджуючий ефект, а також допоможуть захистити шкіру від акне і ультрафіолетових променів. Які важливі вітаміни і мікроелементи містяться в цих продуктах? Чи можна визначити на око - солодка хурма або терпка? Як при покупці відрізнити небезпечний томат від екологічно чистого? Які сорти гарбуза найпопулярніші? Як правильно зберігати ці продукти? Відповіді - в ток-шоу «Корисна програма» на «Інтері».

У четвер, 9 липня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 продуктів для поліпшення пам'яті.

Для ефективної роботи головного мозку важливі не тільки фізична активність, повноцінний сон і свіже повітря, але і збалансоване харчування. При нестачі вітамінів і мінералів можуть з'явитися проблеми з пам'яттю, неуважність і втома. Щоб цього уникнути, експерти «Корисної програми» пропонують включити в раціон яйця, горіхи і червону рибу, які сприяють активній роботі мозку. У чому перевага кожного з продуктів? Які яйця корисніше - круті, в мішечок, пашот? Чим відрізняються різні сорти горіхів і який з них вважається рекордсменом за кількістю корисних речовин? Як вибрати якісну і безпечну червону рибу? Які незвичайні страви можна з неї приготувати? І який з трьох продуктів найефективніший для поліпшення пам'яті? Про це глядачі дізнаються в спецвипуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер».

У п'ятницю, 10 липня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде спецвипуск «Корисної програми», присвячений рейтингу кращих продуктів для вагітних.

Харчуватися правильно за двох - велика відповідальність! У період вагітності жінки повинні враховувати не тільки смакові якості продуктів, але також користь і шкоду, які вони можуть принести дитині. Квасоля, сир і м'ясо кролика увійшли в ТОП-3 продуктів «Корисної програми» для вагітних. Вони сприяють нормальному розвитку малюка і додають сил майбутній мамі. Який продукт переможе в боротьбі за звання найефективнішого в цьому рейтингу? З чим їх краще вживати, щоб не нашкодити здоров'ю? На що звернути увагу при виборі? І які оригінальні страви з них можна приготувати? Смачні рецепти та професійні поради - в спеціальному випуску від «Корисної програми» на телеканалі «Інтер».

А в суботу, 11 липня, о 10:00 на «Інтері» - ТОП-3 традиційних українських продуктів для святкового столу.

Новий рік, день народження або весілля ... Важко уявити українське застілля без улюблених страв - червоної ікри, солінь і холодцю. Вони присутні буквально на кожному святковому столі. Але яка з страв переможе в боротьбі за звання самої корисної? У чому перевага кожного з продуктів? Як розібратися в їх якості? Як відрізнити якісну ікру від підробки? Які соління краще - фабричні або домашні? Чи можна їсти холодець і не товстіти? Про це глядачі дізнаються в спецвипуску «Корисної програми» на телеканалі «Інтер».