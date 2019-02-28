Індія перекидає авіапаливо на військові бази



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Фото: EADaily

За кілька днів до авіаудару Індії по Пакистану було здійснено таке ж перекидання палива

В індійські військові гарнізони і авіабази в штаті Джамму і Кашмір рухаються 500 автоцистерн з паливом для військової техніки і заправки літаків після перестрілки на кордоні Індії і Пакистану. Про це повідомила газета The Times of India.

Видання пише, що за кілька днів до авіаудару Індії по Пакистану було здійснено таке ж перекидання палива.

Сьогодні вранці Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. З боку Індії була відповідь. Перестрілка тривала близько години.

Індійська армія відучора, 27 лютого, приведена у повну боєготовність.

Нагадаємо, що 27 лютого ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, що порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

Також повідомлялося, що прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот - надуманою.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану «рішучою відповіддю» на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування «Джаиш-е-Мухаммад».

Джерело: РБК-Україна