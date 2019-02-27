Індійська армія приведена у повну боєготовність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конфлікт між Індією та Пакистаном загострився в останні дні

Індія і Пакистан закрили повітряний простір для транзитних міжнародних рейсів над прикордонними областями

Через ескалацію стосунків з Пакистаном армія і прикордонники Індії приведені в повну бойову готовність, повідомляє в середу, 27 лютого, газета The Times of India.

«Армія і прикордонні війська перебувають в стані повної бойової готовності на кордоні після того, як сусідня країна порушила повітряний простір, а також після нічних обстрілів пакистанськими військовими лінії контролю, які велися по районах з цивільним населенням», - йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає, що індійські військові і прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміром.

«Індійська влада розпорядилася про тимчасове закриття навчальних закладів в радіусі п'яти кілометрів уздовж лінії контролю в районах Раджаурі і Пунч», - повідомляє видання.

«Вночі були серйозні обстріли уздовж лінії контролю в більшості областей в районах Раджаурі і Пунч в штаті Джамму і Кашмір. Проте, пострілів і обстрілів уздовж визнаного кордону в середу не було», - наголошує газета.

Влада Індії рекомендує жителям прикордонних районів не виходити зі своїх будинків.

Також повідомляється, що Індія і Пакистан закрили повітряний простір для транзитних міжнародних рейсів над прикордонними областями.

За даними ЗМІ, Пакистан також терміново призупинив внутрішні і міжнародні рейси в аеропорти Ісламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сіалкота.

У свою чергу, влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

У Пакистані раніше заявили, що збили два індійських літаки, двох вцілілих пілотів затримали. Також Пакистан завдав ударів по індійській території.

За день до цього, 26 лютого, індійські військові літаки завдали«попереджувального авіаудару» по бойовиках у Пакистані.

Напруженість між Ісламабадом і Нью-Делі зросла після нападу смертника в Кашмірі, внаслідок якого загинув щонайменше 41 індійський поліцейський. Відповідальність за напад взяло на себе базоване в Пакистані угруповання «Джайш-е-Мохаммад».

Індія звинуватила Пакистан через цей напад, заявивши, що влада сусідньої країни сприяє бойовикам. Ісламабад звинувачення відкидає.

Індія вже давно звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі, фактично розділеному головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай). Обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

Пакистан відкидає звинувачення, заявляючи, що надає дипломатичну підтримку кашмірській боротьбі за право на самовизначення.